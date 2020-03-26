ليا مخّول تُطلق أغنية “I’ll Be Fine”

متابعة بتجــــــــرد: أطلقت مُغنّية البوب ليا مخّول أغنيتها الجديدة “I’ll Be Fine” بالتعاون مع شركة Universal Music MENA “.

يطغى على أغنية “I’ll Be Fine” طابع موسيقى البوب العصريّة وهي من كلمات وألحان أمين نجّار وتوزيع Always April، وأمّا عمليّة الماسترينغ لـ Phil Greiss.

وعن هذه الأغنية، قالت ليا:”إنها أغنية تسلّط الضوء على أهميّة الثقة بالنفس والإستقلاليّة، فهي تتحدّث عن مرحلة ما بعد الإنفصال عن الشريك. أردتها رسالةً تبعث الأمل وتُطمئن أيّ شخص يعيش تجربة فراق أو قصّة حبّ صعبة أنّه سيكون بخير وإن كان وحيداً. فالإنفصال قد يؤدّي إلى الإنفتاح على آفاق وتجارب جديدة والوحدة خيرُ من جليس السوء”.

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يُذكر أن الأغنية مُرفقة بفيديو كليب تم تصويره في مُستودع ما أضفى على العمل المُصوّر طابعاً خاصّاً. هذا، وقد وعدت ليا جمهورها بأعمال جديدة وقالت:” إنّ الأمور بطيئة بسبب الظروف الصعبة التي نمرّ بها، ولكنّني أستغلّ الهدوء والوحدة للتركيز على الفنّ”.

تجدر الإشارة أنّ أغنية “I’ll Be Fine” مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة ، أمّا الفيديو كليب الخاص بالعمل فعلى قناة ليا مخّول على تطبيق Vevo.