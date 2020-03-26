“كورونا” يوقف عرض الحلقة الأخيرة من “ذي ووكنغ ديد”

متابعة بتجـــــــــرد: كشف منتجو “ذي ووكنغ ديد” أنهم لم يتمكنوا من إنهاء العمل على الحلقة الأخيرة من المسلسل الشهير، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وغرّدت شبكة “إيه إم سي” على “تويتر”: للأسف، بات من المستحيل، بسبب الأحداث الحالية، إكمال مرحلة ما بعد الإنتاج النهائية للحلقة الأخيرة من الموسم العاشر لـ(ذي ووكنغ ديد)، لذلك سينتهي الموسم الحالي بالحلقة 15 التي ستبث في الخامس من أبريل.

وأضافت، ستُعرض الحلقة النهائية كحلقة خاصة في وقت لاحق من العام.

ويعد مسلسل “ذي ووكنغ ديد” الذي يستند على قصص مصورة، تروي حال الولايات المتحدة بعد اجتياحها من “الزومبي” (الموتى الأحياء) واحداً من أكثر المسلسلات نجاحاً، إذ سجل أرقاماً قياسية منذ بدء بثه في عام 2010.

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ومع عدم تحديد موعد لبث الحلقة الأخيرة، شعر بعض متابعي المسلسل بالغضب، واستفاد بعضهم الآخر من الوضع الراهن للتعليق على هذه الأخبار.

فأكثر من نصف الأمريكيين يعيشون في ظل تدابير إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، ولا أحد يعرف متى ستعود الحياة إلى طبيعتها.

وكتب أحد المستخدمين على “تويتر”: إنه يتحول إلى وثائقي يعكس الوضع الحالي للكوكب.

وغرد آخر: نهاية العالم هذه مقززة جداً.