ليدي غاغا تتخذ هذا القرار… الوضع غير مناسب

اتخذت النجمة العالمية ليدي غاغا قراراً بتأجيل طرح ألبومها الجديد Chromatica والذي كان من المقرر إصداره في العاشر من نيسان/ابريل المقبل وذلك بسبب فيروس كورونا المنتشر في كل أرجاء العالم.

وأكدت “غاغا” عبر تويتر إن هذا الوقت صعب ومخيف بالنسبة للجميع، وأن الفن هو أحد أقوى الأشياء التي يجب أن تقدمها للفرح والشفاء في مثل هذه الأوقات، لكن يبدو الأمرغير مناسب من أجل إصدار الألبوم مع كل ما يحدث في انتشار هذا الوباء العالمي. وتابعت الآن يجب التركيز للبحث عن حلول وان الأولوية في الحصول على المعدات الطبية الأساسية ومساعدة الأطفال الذين يحتاجون للدعم، بالاضافة الى مساعدة الناس الذين سيتأثرون ماليًا بهذا الوباء على أن تكشف لاحقاً عن موعد طرح الألبوم.

من جهة أخرى، كانت غاغا قد صدمت المتابعين من جديد بصور جريئة وغريبة لها وذلك بعدما تصدرت غلاف مجلة Paper magazine.

نذكر أن آخر أعمال ليدي غاغا أغنية منفردة بعنوان Stupid Love في مارس الحالي.