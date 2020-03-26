خالد عبدالرحمن يخرق حظر التجول بالسعودية.. ويوثق السبب بالفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان السعودي خالد عبدالرحمن عن صمته إزاء غضب بعض النشطاء في المملكة منه بسبب خرقه حظر التجوال، الذي أقره الملك سلمان كنوع من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الأمر خارج عن إرادته ولم يقصد عدم الالتزام بمنع التجول نظرًا لظروف سفره.

وقال خالد عبدالرحمن، في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، كشف فيه تفاصيل ما حدث، موضحا أنه غادر مستشفى الحرس الوطني بعد أخذ دواء الحزام الناري، وذلك قبل العصر ثم اتجه مسافرا للقصيم.

وأضاف "عبدالرحمن" قائلا: "صليت المغرب في بريدة وبعدها استوقفتني نقطة تفتيش للحرس الوطني ليستوضحوا مني الأمر وسألوا لماذا لم ألتزم بقرار منع التجول؟"، منوها أنه شرح لهم من أين قادم والسبب.

وأكد الفنان السعودي أن رجال الأمن تجاوبوا معه مشكورين واصفا إياهم بأنهم رجال أمناء وأوفياء لخدمة دينهم ووطنهم، ودعا لعدم إثارة البلبلة من جانب البعض والتوقف عن هذا الأمور وعدم التهجم على الأشخاص دون معرفة الأسباب.

وأردف خالد عبدالرحمن حديثه قائلا إنه من ناحية التصوير مع رجال الأمن يعد أمرًا طبيعيًا، مختتمًا: "أقول لأصحاب (البلبلة) كفاكم بلبلة هؤلاء رجال أمن في أداء الواجب ولا يعنيهم صغير ولا كبير".

وكان قد أحدث الفنان السعودي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشارمقطع فيديو له وثق خلاله ظهوره مع أحد أفراد رجال الأمن، الأمر الذي عده نشطاء سعوديون على وسائل التواصل بأنه خرق لقرار حظر التجوال، مطالبين بتعميم القرار على الجميع دون محاباة لأحد.

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وكان قد بدأ الفنان السعودي خالد عبد الرحمن تصوير مسلسل "ضرب الرمل" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وهو عمل درامي سعودي ضخم سيشترك عبد الرحمن ببطولته مع أبرز نجوم الفن.

وتخوض قناة "سي بي سي" تجربة إنتاج مسلسل "ضرب الرمل" حيث يعد أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل" للروائي محمد المزيني والتي نشرها بالتتابع خلال ثلاث سنوات من "2008 حتى 2010".

وتعد الرواية ملحمة تاريخية تدون تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام "1956"، مرورا بثمانينات القرن الماضي وانتهاء بالعصر الحديث.

ويأتي المسلسل الذي يحمل نفس عنوان الرواية ليدون هذه المراحل بقالب درامي عصري، ويبدو أن التوجه الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون في تقديم أعمال سعودية محلية جادة ذات قيمة فنية عالية وتجربة جديدة، لالتفاتها للأعمال الروائية السعودية المهمة وتقديمها للمشاهد السعودي والعربي.

ويستعرض المسلسل أحداثا مهمة من التاريخ السعودي الاجتماعي، من ضمنها تجار العقيلات والمتغيرات التي رافقت الفترات الاقتصادية التي كان لها أكبر الأثر على تشكيل الثقافة والمجتمع السعودي.

والمسلسل من كتابة محمد المزيني وإخراج ماجد الربيعان، ويقوم ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السعودية.