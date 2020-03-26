الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بإطلالة شتوية جذابة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت نوال الزغبي على الصورة "خليك بالبيت". وتألقت نوال الزغبي بإطلالة أنيقة شتوية، مرتدية بلوفر باللون الأخضر الزاهي، مع بنطال ليجن باللون الأسود ليكشف عن أنوثتها. وخطفت الأنظار بوضع اللمسات الجمالية الناعمة، فاستخدمت اللون البني في الشفاه وفوق العين كآيشادو مع الماسكرا. Advertisements وتركت نوال الزغبي شعرها الذهبي منسدلا أعلى كتفيها لتظهر بشكل جمالي جذاب. قد يهمك أيضا: نوال الزغبي تحصد 2.9 مليون مشاهدة بـ "القوية" عبر "يوتيوب" نوال الزغبي تظهر بالكمامة في المنزل بسبب "كورونا"

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