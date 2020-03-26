الفنانة ريم مصطفى تثير الجدل بملابس البيت

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تواجدها في المنزل. وأثارت الجدل بظهورها بملابس جريئة، مرتدية بدي كت باللون الرمادي، ليكشف عن أنوثتها. واعتمدت ريم مصطفى على تسريحة شعرها الذهبي بطريقة بسيطة، فظهرت بالضفيرتين. كما أنها لم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية، فاعتمدت على الألوان الترابية في الشفاة فقط، مع عدم ارتداء إكسسوارات لتظهر بشكل بسيط. Advertisements قد يهمك أيضا: ريم مصطفى في جلسة تصوير جديدة ريم مصطفى تنتهي من تصوير "العنكبوت"مع أحمد السقا

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