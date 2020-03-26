زينب فياض تختار طريقة لقضاء الحجر المنزلي مع ابنتيها

تمضي زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مرحلة الحجر الصحي المنزلي الذي اعتمد في لبنان كإجراء وقائي منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد برفقة ابنيتها. وهو ما أظهرته من خلال فيديو طريف نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وبدت فيه الطفلتان وهما تجلسان مرتديتين ملابس النوم. كما عرضت الأم من خلاله تلك الملابس قبل أن تقوما بارتدائها.

وكتبت موضحة: "عم نقضيها نغير بيجامات. القعدة بالبيت خلتنا نكتشف مواهب جديدة". وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بطرافتها وروحها المرحة وعفويتها. وحقق الفيديو أكثر من 810 مشاهدات في الدقائق الـ5 الأولى بعد النشر.

ويذكر أن زينب نشرت في وقت سابق على الحساب نفسه صورة لها مع ابنتيها وأرفقتها بالتعليق: "خبروني كيف عم تقضوا وقتكن بالبيت؟ نحنا قررنا نصير نشارككن أشياء منحبها تنتسلى ونستفيد كلنا دايماً منشوف الجانب الإيجابي من الحياة على قد ما منقدر". وأضافت تعليقاً على صورة أخرى: "مني ومن عيلتي نقول لكم منحبكن من كل قلبنا" محققة أكثر من 15 ألف إعجاب.

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