تعرف علي أول إصابة بكورونا في الوسط الفني المصريا

في أول إصابة بفيروس كورونا، على مستوى الوسط الفني المصري، كشفت الفنانة المصرية رولا محمود، على حسابها الخاص بـ"تويتر"، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك أثناء تواجدها في العاصمة الإنكليزية لندن.

وأكدت رولا عن إصابتها بالمرض قائلة: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ".

وأضافت: "أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

يذكر أن أول عمل فني شاركت فيه الفنانة رولا محمود كان في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، الذي قامت ببطولته الفنانة هند صبري وشاركها فيه الفنان خالد أبو النجا والمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم والفنان الكبير صلاح عبدالله، وقدمت فيه دور حبيبة خالد أبو النجا، ثم انطلقت بعد ذلك لتقدم عدة أعمال من أهمها "الساحر" الفنان الراحل محمود عبد العزيز"، ومسلسل "أوان الورد" مع الفنانة يسرا"، وفيلم "معالي الوزير" مع النجم الراحل أحمد زكي.

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