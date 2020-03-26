مي كساب تستغل العزل المنزلي للتخلص من وزنها الزائد

علمت تصريحات خاصة أن النجمة مي كساب قررت استغلال فترة العزل المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا، في التخلص من وزنها الزائد، وذلك استعدادًا للعودة إلى السينما، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "فولت زيادة".

مي تتبع حمية غذائية صارمة، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على إنجاب طفلها الثالث نوح، إذ اكتسبت مي وزناً زائداً خلال فترة الحمل وبعد الإنجاب، ولكنها تسعى للتخلص منه من خلال نظام غذائي صارم.

الغريب أن مي كساب سخرت منذ شهور من فكرة الخضوع للريجيم، وقالت في تغريدة سابقة: "فعلا الدايت في الشتا حرام، أنا لو عصروني هانزل سحلب يارب هون الشهرين دول عليا".

يذكر أن مي كساب طرحت فيديو كليب حمل اسم "ببساطة"، غنّت فيه بمشاركة الفنان المغربي فريد غنام، كما طرحت مؤخرًا ألبوم "أنا لسه هنا" الذي يضم 12 أغنية، وجميع أغاني ‏الألبوم من توزيع زوجها أوكا.

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وكان آخر فيلم لمي هو "الطيب والشرس واللعوب"، مع بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، ولم يحقق الفيلم النجاح الذي كانت تتمناه وتم رفعه من دور العرض بعد وقت قصير.

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