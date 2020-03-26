حقيقة خلاف منى زكي وياسمين عبد العزيز

انتشرت أخبار كثيرة تزعم وجود خلافات بين النجمتين منى زكي وياسمين عبد العزيز، وزعم البعض أن الأولى غير راضية عن علاقة صديقتها ياسمين بالفنان أحمد العوضي.

وزادت الشائعات بعدما نشر وائل عبد العزيز صورة تجمعه بمنى زكي بعد فضحه لعلاقة شقيقته ياسمين بالعوضي، كما تجاهلت منى زكي التعليق على الصورة التي نشرتها ياسمين مع العوضي على موقع "إنستغرام".

ولكن رغم كل هذه التكهنات والشائعات، إلا أن صديق مقرب من النجمتين أكد في تصريح خاص أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، مؤكداً أن صداقتهما مازالت قوية ومستمرة.

وكان وائل عبد العزيز هاجم علاقة شقيقته بالفنان أحمد العوضي من خلال حسابه على "فيسبوك". وكتب: "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".

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وأضاف: "ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. ‏إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه ورايحة على فين".

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