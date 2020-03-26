ياسمين صبري تكشف كيف تواجه العزل في منزلها

منذ بدأ عدد كبير من النجوم والفنانين في فرض العزل المنزلي على أنفسهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا واتباعاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس، وكل فنان يكشف على أحد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة قضاء وقته خلال فترة العزل المنزلي.

الفنانة ياسمين صبري تحرص دائماً على مشاركة جمهورها صوراً من حياتها اليومة، فنشرت صورة لها ظهرت فيها بعد ممارستها لبعض التمارين الرياضية.

ومن خلال هذه الصورة وجّهت ياسمين رسالة لجمهورها لقضاء الوقت بممارسة الرياضة.

يشار إلى أن ياسمين كانت تصور مسلسلها "فرصة تانية" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، قبل أن يتوقف لفترة بسبب فيروس كورونا، ليصبح طرحه في رمضان القادم أقرب للمستحيل، حيث تبقى نسبة كبيرة من المشاهد التي لم يتم تصويرها، في حين أن الوقت المتبقى لدخول شهر رمضان أقل من الشهر، ليصبح الوقت المتبقي بعد فرض حظر التجوال فعلياً أقل من أسبوعين.

ويضم المسلسل عدداً كبيراً من الفنانين بجوار ياسمين صبري وهم أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر أحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي.

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