تامر عاشور يعلن ثاني حفلاته الأونلاين دعمًا لحملة خليك في البيت

أعلن الفنان تامر عاشور عن حفله الأونلاين له، دعمًا منه لحملة خليك في البيت، لحماية المواطنين من الخروج للشارع، حرصًا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا وليساعدوا الدولة في الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وقرر تامر بث الحفلة مباشر عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكتب ذلك عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، وقال: “استنوني يوم الجمعه 27 مارس في حفل لايڤ على قناتي الرسميه على اليوتيوب الساعه ١٠ مساءً”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها تامر عاشور حفل أولاين، حيث أنه أقام حفلًا في منتصف الشهر الجاري عبر قناته الرسنية على “يوتيوب”، وأمتع فيها جمهوره، ونفذ لهم بعض طلباتهم من الأغاني، وذلك حرصًا على سلامتهم.

ويأتي ذلك القرار بناءً على قرارات الدولة المصرية بمنع إقامة أي حفلات أو تجمعات، وذلك ذمن الخطة الشاملة المتخذة لتحجيم والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المعروف بـ “كوفيد – 19”.

كما نشب مؤخرًا خلافًا بين تامر والمنتجة سارة الطباخ، وحاول من قبل فسخ عقده معها، إلا أنها لم تهتم لكلامه ولم تفسخه فهناك عقد وشروط جزائية يجب أن يلتزم بها الطرفان.

ويتعاون في ألبومه الجديد مع العديد من المحلنين والشعراء والموزعين الكبار منهم جمال الخولي، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، محمد النادي، تامر علي، سامح جلال، سامر أبو طالب، فهد، عمرو إسماعيل.

ويعد ألبوم “أيام” هو آخر أعمال تامر عاشور الفنية والذي حقق نجاحًا كبيرًا وضم العديد من الأغاني التي وصلت لـ 12 أغنية، وطرح في شهر مارس لعام 2019.

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