نانسي عجرم تكشف تفاصيل حياتها العادية مع بناتها في الحجر

القاهرة – لايف ستايل
كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها تتبع طريقة العزل الصحي التام كإجراء وقائي منعاً لإصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد أو COVID-19.
وجاء هذا خلال لقاء أجري معها عن بعد خلال حلقة من برنامج "منا وجر" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني بيار رباط على شاشة قناة MTV اللبنانية.
وقالت إنها "بيتوتية" أي تحب البقاء في منزلها معظم الوقت وأشارت إلى أنها تتبع قواعد الحجر المنزلي وتقوم بأعمال لم يكن بإمكانها القيام بها من قبل.
وتابعت أنها تبقى في منزلها منذ 14 يوماً تقريباً مع الإشارة إلى أنها خالفت تلك القواعد في البدية من أجل شراء بعض الحاجيات من المتاجر أو الصيدليات.
واضافت أنها توقفت حالياً عن الخروج من المنزل وأنها ترسل شخصاً واحداً لإحضار الأغراض ثم تقوم بتعقيمها تماماً. ولفتت إلى أنها تمضي أوقاتاً مسلية مع بناتها مضيفة أنها تهتم عادة بهن إلا أن الحجر جعلها أكثر قرباً منهن وأكثر فهماً لحاجاتهن.
وأردفت أنها تحرص على تقسيم الوقت منعاً للفوضى حيث تقوم برفقتهن بالكثير من النشاطات مثل الرقص والموسيقى واللعب قبل أن تشعر بالتعب وتعلمن بأنه يمكنهن فعل ما يردنه شرط أن يدعنها ترتاح.
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