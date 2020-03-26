العثور على فنانة شابة ميتة في شقتها وشك بانتحارها

تواصل الشرطة الهندية التحقيق في وفاة فنانة شابة حدثت في وقت سابق من هذا الشهر. وفي التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام هندية أن الشرطة عثرت على بي بادماجا، 23 عاماً، مشنوقة في شقتها الكائنة في مدينة تشيناي.

وبدأت على إثر هذا التحقيقات والتحريات حيث طرحت فرضية إقدامها على الانتحار. وما عزز هذا الاعتقاد هو أن الفنانة كانت تعاني من أزمة نفسية بسبب مواجهتها مشاكل مادية وتراكم الديون.

ويأتي هذا بعد توقفها عن العمل لمدة طويلة بسبب عدم عرض أي عمل فني عليها بحسب ما نقل موقع Times Of India عن شقيقتها.

وذكر الأخيرة أن الراحلة كانت تقيم بمفردها في المنزل بعد انفصالها عن زوجها باوان، 25 عاماً، منذ شهرين مع الإشارة إلى أن لديهما طفلاً في عامه الثاني وأنه يقيم مع أحد الأقارب فيما كان الوالدان يقومان بزيارته بين الحين والآخر.

وكشف الموقع نقلاً عن مصادر التحقيقات أن النجمة أجرت قبل وفاتها اتصالاً عبر الفيديو بشقيقتها وأعلنت فيه أنها تعاني من مشكلة مادية وأنها لم تتمكن من سداد ديونها.

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وأضاف أن مالك المنزل لاحظ أنه بقي مقفلاً ومن دون إنارة لمدة يومين وأنه اتصل على إثر هذا بالشرطة حيث تم خلع الباب واكتشاف الواقعة قبل فتح التحقيق وإرسال الجثة إلى المشرحة.

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