ديانا كرزون تعايد الجمهور بـ"مدلي عمري مشي 2020"

""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة الأرنية ديانا كرزون ألبومها الجديد تحت عنوان "مدلي عمري مشي 2020". وهو ويتضمن إعادة توزيع عدة أعمال غنائية بقالبٍ موسيقي مختلف بالتعاون مع الموسيقار وائل الشرقاوي الذي قدّم "حبني دوم، وشهرين، وملح البحر، وكذب علي، وقد الكون، والعمر ماشي، وانساني ما بنساك - مزيكا هاديه" بتوزيعٍ عصري مع الحفاظ على بنيتها لجهة اللحن والكلمة.
هذا وهنأت "كرزون" الجمهور بحلول العام الجديد 2020 بإطلاق عبارات ورسائل هادفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على التسامح والحب والفرح. فكتبت: "تسامحوا فرحله الحياة قصيرة، أحبوا بصدق واضحكوا بدون قيود، سامحوا الناس سريعا وصافحوا بعضكم البعض، اسعدو من تحبون هي الأيام تمضي بنا ويوما سنصبح ذكرى فقط فاجعلوها جميلة صفوا قلوبكم ونيتكم من الداخل تصفى حياتكم وتصفى لكم الدنيا بكلها هذا ما أتمنى لكم في السنة الجديدة كل عام وانتم بألف خير".
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