شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تشارك فى حملة الخليج 365 "خليك فى البيت" وتدعو الناس للصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة مادلين طبر في حملة الخليج 365 خليك في البيت والالتزام بقواعد حظر التجوال، حيث قالت من خلال فيديو: " مساء الورد والإشراق والحياة اللي مستنيانا بعد 15 يوم لو التزمنا وقعدنا في بيوتنا وعرفنا ان اللي بيتعمل لمصلحتنا ومصلحة اسرتنا في الاول واسرتنا الكبيرة اللي هي الوطن الحمدلله في اجراءات جيدة و بتقول ان عدد المرضي قليل مقارنة بدول اخرى ونسبة الشفاء عالية وهنخليها اقرب للصفر وميبقاش في ولا حالة ومفيش غير حل واحد نصبر ونقعد في البيت علشان صحتنا خليك في البيت".

من جانب آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية اختتام مهمتها التقنية في مصر حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى.

وقالت المنظمة انه في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محليًا في مصر ، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله.

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كانت منظمة الصحة العالمية، قالت أنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة : "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.