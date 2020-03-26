شكرا لقرائتكم خبر عن يعتبرها خالته.. نجل هالة فؤاد يكشف بذكراها أقرب صديقة منها فى الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد التي ولدت زي النهارده 26 مارس، ورغم لمعان نجمها بسرعة في عالم الفن إلا أنها صدمت الكثيرين ممن يعشقوا النجمة الشهيرة، وذلك بعد وفاتها في سن صغير عقب مرضها تاركة وراءها ابنين هما هيثم أحمد زكي ورامي عز الدين لم يتبق منهم سوى رامي الذى حدثنا من لندن عن والدته، والتي تركته في سن صغير أيضاً، حيث لم يهنأ بالعيش معها طويلاً، ولكن ظلت مثلما أكد لنا في عقله وخياله دائماً.

رامى عز الدين كشف لليوم السابع عن أنه رسم صورتها بشكل خاص عن طريق ذكرياتها مع أبيه الذى كان دوماً حريص علي الحكي عنها في كل مناسبة، خاصة أنه لم يعش في مصر وبالتالي لم يقترب من أصدقاءها أو يعرفهم باستثناء الفنانة نورا، حيث أكد أنها كانت قريبة للغاية من والدته وكان والده دوماً ما يؤكد له بأنها بمثابة خالته بسبب درجة المحبة التي كانت تكنها للراحلة هالة فؤاد.

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وأضاف رامى بأنه فور وفاة هيثم وحين نزل مصر حرصت الفنانة نورا على استقباله، وبالتالي فهو يعتبرها بمثابة أخت لوالدته، كما أكد أنها هي وعائلة الراحل نور الشريف على علاقة قريبة من عائلتهم متذكراً مقابلتهم في لندن ذات مرة أثناء علاج الراحل نور الشريف في أزمته الصحية التي كانت تتطلب منه ومن عائلته الذهاب إلي لندن بغرض العلاج في أكثر من مرة، وبالتالي كان يحرص علي مقابلتهم وتحديداً الفنانة نورا.