شكرا لقرائتكم خبر عن قناع زجاجى وكمامة.. عملية تعقيم "نيشان" قبل حلقة برنامجه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الإعلامى اللبناني متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو أثناء عملية "التعقيم"، قبل حلقة برنامجه "أنا هيك"، حيث ظهر نيشان وهو يرتدى زى واقى، وقناع زجاجى على وجهه، ويتم تعقيمه بسبب تفشى فيروس كورونا، وعلق على الفيديو قائلا "عمليّة تعقيمي قُبَيْل حلقة انا هيك"

وكان عدد من إعلاميي لبنان، أطلقوا حملة تحت شعار "خليك بالبيت"، للحد من انتشار وباء وفيروس كورونا المستجد.



أثناء التعقيم



نيشان

ونشر الإعلامى اللبناني نيشان، فيديو له، لدعم الحملة، وقال عبر الفيديو الذى نشره على حسابه بتويتر :"كورونا مش مزحة، الوضع مخيف، حتى إشعار آخر خلينا بالبيت، خليك بالبيت"، وعلق على الفيديو :"حملة اعلاميي لبنان تحت شعار خليك بالبيت للحد من انتشار وباء كورونا".



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وأعلنت السلطات الطبية فى لبنان أمس تسجيل حالتى وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 6 حالات.

وذكر مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت (المركز الطبي الرئيسي في لبنان للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا) – في بيان مساء أمس الأربعاء – أن حالة وفاة وقعت في المستشفى اليوم لمصاب بفيروس كورونا كان يرقد في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الفيروس.

وأشار المستشفى إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ بدء التعامل مع الإصابات بلغ 20 حالة.