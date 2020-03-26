شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى فى إطلالة جديدة بدون ماكياج "بالعزل المنزلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة ريم مصطفى المواطنين الجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا.

وشاركت ريم جمهورها بصورة صباحية لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت في إطلالة جميلة بدون مكياج، وكتبت ريم على الصور، قائلة:" صباح اليوم بالعزل المنزلى".









على جانب آخر انتهت الفنانة ريم مصطفى من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" التى تشارك فيه مع النجم أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، حيث تجسد فيه ريم شخصية مختلفة تماماً عليها إذ تلعب دور ديلر مخدرات خلال أحداث الفيلم، وتقابل أحمد السقا حيث يحدث العديد من المواقف في إطار تشويقي أكشن، واستغلت فرصة انتهائها من العمل بالسفر والحصول على إجازة طويلة، خاصة أنها انشغلت بالفيلم ومسلسل خلال الفترة الماضية.

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فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمى "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.

وتنتظر ريم مصطفى عرض مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه على منصة WATHCIT، الرقمية، من تأليف ممجد سيد بشير، وإخراج حسام على، ومن إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ومحمد الدقاق، وعدد كبير من الفنانين.