شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية هيا الشعيبى تكشف سبب رفض المسئولين تطوعها لخدمة مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، رفض المسئولين تطوعها لخدمة المصابين بفيروس كورونا، قائلة: "على فكرة أنا رحت أتطوع رفضوا لإن أنا مريضة سكر وضغط عالي.. بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعي لعملية تكميم معدة.. وقالولي لا إنتوا أهم ناس تقعد في البيت عشان مناعتنا بتكون ضعيفة".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن كل أعمالها الدرامية لعام 2020 توقفت بالكامل، معلقة: "كل شيء توقف بالنسبة لي عندي 100 مشهد ما صورتهم لإني ما أقدر أطلع السعودية أصورهم.. حتى عملي في الكويت توقف بسبب احترام القائمين عليه لقوانين الكويت والالتزام الكامل بتعليمات الدولة.. وأخدت عيالي وسافرت الحيران قعدت في شاليهي وقفلت علينا ومنعت الزيارات حتى مع اخواتي"

من ناحية أخرى كشف عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208 ، مشيرا إلى شفاء 6 مصابين جدد من فيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية خلال مؤتمر صحفى لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالى عدد الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بلغ نحو 853.

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 49 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفى - أن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.