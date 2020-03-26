فن ومشاهير

تايلور سويفت تتبرع بـ3 آلاف دولار لكل معجب تضرر من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة مميزة، قامت النجمة العالمية تايلور سويفت بتحويل 3 آلاف دولار لكل شخص، من عدد كبير من معجبيها الذين يعانون مادياً بسبب فيروس كورونا، بعد تعبيرهم عن معاناتهم عبر حساباتهم الخاصة خلال الأزمة الحالية.

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وكانت كتبت إحدى المعجبات التي تلقت تبرعًا بقيمة 3000 دولار أمريكي أنها "ليس لديها عمل ولا دخل ولا توجد طريقة لدفع فواتيرها بعد إغلاق مكان عملها بسبب مخاوف تتعلق بالفيروس التاجي"، وفقا لمجلة "people".

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كما غرد معجب آخر قائلا :" أن وظيفته الجديدة ألغت لمدة 6 أشهر على الأقل بسبب الفيروس مؤكدا إنه تلقى 3000 دولار من المطربة، والتي قالت فى رسالتها له إنها تحب التبرع "للمساعدة في تخفيف الضغط".

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و كانت حذرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، من التجمعات والتواصل الاجتماعي المباشر، في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، حيث كتبت فى رسالة لمتابعيها عبر خاصية "ستورى" بموقع "أنستجرام"، قائلة :"أتابعكم وأحبكم كثيراً، وأعبر عن قلقي، لأن الأمور لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الجاري.. لقد رأيت تجمعات كثيرة بعيني هذا هو الوقت المناسب لنعزل أنفسنا ونضحي بخططتنا الإجتماعية الحالية"

من ناحية أخرى حقق كليب النجمة العالمية تايلور سويفت الجديد The Man عدد مشاهدات وصلت إلى 31 مليون مشاهدة، وهو الكليب الذى ظهرت فيه كرجل، حيث تحولت بالكامل بالمكياج إلى رجل، إضافة إلى ظهورها بشكلها الحقيقى فى نهاية الكليب وقيامها بإخراج الكليب لنفسها، فيما شارك في الكليب النجم العالمي روك حيث قام بتقديم الصوت الذكوري في الكليب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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