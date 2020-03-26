شكرا لقرائتكم خبر عن غباء مطلق ..إدريس ألبا يرد على ادعاءات كذبه حول إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم البريطاني إدريس ألبا على الشائعات الموجهة إليه بتقاضيه أموالًا هو ومجموعة من النجوم مقابل الإعلان عن إصابتهم بفيروس "كورونا".

وتابع قائلا :"إنه لغباء مطلق أن يقول الناس إن شخصًا مثلي حصل على أموال ليقول إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد"، متابعا :"أن الجدل حول الأغنياء والفقراء، ومن الذي يحصل على الاختبار ومن لا، لا يعتبر نقاشًا ضروريًا" مشيرًا إلى أن مثل هذه الشائعات السلبية حول التشهير بالاختبار تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضاف ألبا: "لا أفهم ما يقول الناس والسبب وراء ذلك مؤكدا بأنه في هذه المرحلة هو مجرد إنسان وليس ممثل.

واختتم قائلًا: "أنا مجرد إنسان، لذا أريد أن يفهم الناس أن الأمر حقيقي جدًا، ولا أشعر أنني محظوظ لأنني حصلت على اختبار؛ لأنني في الواقع أصبت بفيروس خطير".



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وكان قد أعلن الممثل وزوجته صابرينا دورى إصابتهما بالفيروس في الأيام الماضية، موضحين أن السبب وراء إجراء الاختبار، هو أن إدريس تعامل مع شخص ثبت تشخيصه إيجابيًا.

وبعد أسبوع من إصابة ألبا، أعلنت صابرينا أن نتائج الاختبار لها كانت إيجابية، وقال إدريس إنه ليس لديه أي أعراض خطيرة ويشعر أنه بخير.

وأضاف: "من المثير للقلق أن الناس ربما يحملون هذا المرض ويبدو أنهم بخير، ولكن يمكنهم نشره بسهولة".

فيما قالت صابرينا التي تشعر بصحة جيدة أيضًا: "لا أشعر بأي شيء يمكن أن يتوقعه الناس الآن من أعراض فيروس كورونا، وهو أمر غريب حقًا، قد يتغير في الأسابيع المقبلة، وسنقوم بتحديث الجميع".