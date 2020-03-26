شكرا لقرائتكم خبر عن بدون تترات.. مسلسلات تكتفى بالموسيقى التصويرية فى رمضان المقبل أبرزها فلانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الموسم الرمضاني للعام الجاري منافسة قوية بين مجموعة من المسلسلات التي تتنوع في أشكالها وقصصها بجانب ديكوراتها وملابس الشخصيات، وموسيقاها، وتعد الموسيقى هي أكثر العوامل التي تميز العمل عن الآخر، فهناك مجموعة من المسلسلات تعتمد على الموسيقى التصويرية بدون أغانى تترات.

يأتى فى مقدمة هذه الأعمال، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام الذى انتهى من تصويره خلال الشهور الماضية، ويواصل مخرج العمل رامى إمام مونتاج الحلقات لتسليمها أول بأول للجهة المنتجة استعداداً للعرض، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

ويعود الزعيم بمسلسل فلانتينو بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث جسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات ، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها فى أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.

وانتهى الموسيقار تامر كروان من وضع اللمسات النهائية للموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، والذى يتناول قصة حياة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى، ويشارك فى بطولة العمل أحمد العوضى ودينا فؤاد وآخرون.

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أما الموسيقار هشام خرما فقد أنتهى من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الرمضانى "النهاية"، والذى يخوض من خلاله النجم يوسف الشريف، سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة مسلسل النهاية عمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وأحمد وفيق وآخرون، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويضع الموسيقار عادل حقي اللمسات المبدئية للموسيقى التصويرية لمسلسل "دهب عيرة" الذي تشارك من خلاله الفنانة يسرا في السباق الرمضاني المقبل، ويعد المسلسل إنتاج مشترك بين "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" و"العدل جروب"، ويتولى تأليف العمل أحمد عادل وأمين جمال، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.

وانتهى الموسيقى تامر كروان أيضا من وضع الموسيقى التصويرية "أسود فاتح"، والذى تشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، حيث تنتظر هذه الأيام استكمال تصوير المشاهد المتبقية منه، خاصة بعدما توقف نتيجة الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الحكومة اللبنانية بسبب فيروس كورونا، حيث تصور هيفاء مسلسلها فى المدن اللبنانية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

ويضع المؤلف الموسيقى محمد مدحت الموسيقى التصويرية لمسلسل " ونحب تانى ليه "، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وإسلام جمال وبدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.