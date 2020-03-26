أمير طعيمة: "حاجات بسيطة طلعت أهم مما كنا نتخيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تعاني منه العديد من الدول من فرض الحظر والعزل خلال الفترة الحالية.

وكتب: "مكناش عارفين إن حتى لقائتنا الروتينية ببعض كل كام يوم نعمة من نعم ربنا علينا، حاجات كتيرة بسيطة طلعت أهم مما كنا نتخيل".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات