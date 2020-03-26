فيديو.. مجدي كامل: الشعب المصري كله بيشكر الأطباء والممرضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان مجدي كامل رسالة شكر للأطباء والممرضين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشر "كامل"، مقطع فيديو عبر حسابه بـ"انستجرام"،: "شكرا ليكم والشعب المصري كله بيشكركم، تحيا مصر، وأرفق الفيديو بتعليق: "شكرا لكل الأطباء والأطقم الطبية والمعاونين في كل ربوع مصر ألف شكر يارب سترك ورضاك واحمي الجميع".

آخر أعمال مجدي كامل مسلسل "البيت الكبير الجزء الثالث، الذي تأجل تصويره عدة مرات، كما اعتذر عدد من نجوم الأجزاء الأولى من استكمال التصوير.

تدور أحداث مسلسل "البيت الكبير" فى إطار اجتماعى حول رصد قضايا المرأة فى صعيد مصر، فيما يتعلق بالميراث، وتسلط الرجال، والثأر، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.