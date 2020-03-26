سمية الخشاب تشيد بوضع مصر في ظل أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علقت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على وضع مصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. وكتبت: "الحمد لله وضع مصر ممتاز بالمقارنة بدول أوروبا وأمريكا والصين، ولو اتبعنا التعليمات والإرشادات واحترمنا القواعد والقوانين اللي من شأنها حمايتنا كمواطنين، إن شاء الله هنعدي المحنة". وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.

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