عرض عروستى للأطفال وحفل لعمر خيرت على قناة الثقافة باليوتيوب

فى اطار عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، يبث فى السادسة مساء اليوم الخميس 26 مارس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، عرض الأطفال عروستى إنتاج مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح. يشار إلى أن العرض تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس مصطفى حسين، إخراج محمد نور، ويقوم بأداء التمثيل الصوتى والغناء النجم أحمد السقا. بهجت، تصميم عرائس مصطفى حسين، إخراج محمد نور، ويقوم بأداء التمثيل الصوتى والغناء النجم أحمد السقا. يليه حفل للموسيقار عمر خيرت، يتضمن مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة، منها العرافة والعطور الساحرة، هى دى الحياة، خللى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ ٢، تيمة حب، زى الهوا، الداعية ولعب صولوهاتها على آلة الكمان حسام شحاتة، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، جيران الهنا، عفوًا أيها القانون، النوم فى العسل، مافيا، عارفة، قضية عم أحمد، انت المصرى، البخيل وأنا و١٠٠ سنة سينما. هى دى الحياة، خللى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ ٢، تيمة حب، زى الهوا، الداعية ولعب صولوهاتها على آلة الكمان حسام شحاتة، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، جيران الهنا، عفوًا أيها القانون، النوم فى العسل، مافيا، عارفة، قضية عم أحمد، انت المصرى، البخيل وأنا و١٠٠ سنة سينما.

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