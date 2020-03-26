غدًا.. محمد علاء ورانيا شاهين ضيوف برنامج ON SET

يحل الفنان محمد علاء ضيف برنامج ON SET، الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، وذلك مساء غدًا الجمعة، ومن المقرر أن يذاع على فضائية "ON".



ومن المقرر أن يتحدث "علاء" خلال الحلقة عن تاريخه

الفني، وكواليس أعماله التي قدمها والجديد الذي يستعد له، كما يتطرق الحديث عن حياته الشخصية والاجتماعية.

Advertisements

كما يستضيف البرنامج خلال الفقرة الثانية الفنانة رانيا شاهين وتتحدث

عن أهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُذكر أن برنامج "ON Set" تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على فضائية "ON"، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.