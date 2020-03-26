خليك في البيت.. سمية الخشاب لجمهورها: لو اتبعنا الإرشادات المحنة هتعدي

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لجمهورها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت سمية عبر حسابها قائلة : "الحمد لله وضع مصر ممتاز بالمقارنة بدول اوروبا وأمريكا والصين ولو اتبعنا التعليمات والإرشادات واحترمنا القواعد والقوانين اللي من شانها حمايتنا كمواطنين ان شاء الله هتعدي المحنه". ولو اتبعنا التعليمات والإرشادات واحترمنا القواعد والقوانين اللي من شانها حمايتنا كمواطنين ان شاء الله هتعدي المحنه". Advertisements الجدير بالذكر أن طرحت الفنانة الخشاب مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". وتعاونت سمية الخشاب في أغنية عربية أنا مع كل من الشاعران حسن محمد وهشام صادق والموزع الموسيقي محمود الشاعري، إخراج اللبنانية راندا قديح، وقامت بوضع ألحانها بنفسها، وتم تصويره وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.

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