بعد مهاجمة عمه.. قيامة عثمان تثير فضول الجمهور مرة أخرى

تصدرت الحلقة 16 من المسلسل التركي قيامة عثمان محرك البحث جوجل عقب نجاح ديندار في نصب فخ لعثمان الغازي وقام بتقيده وتسليمه للمغول ليكون المقابل أن يتولى منصب زعيم القبائل، ليزداد البحث من قبل الجمهور بمختلف انحاء الوطن العربي على الحلقة الأمر الذي جعل المسلسل كعادة نههاية الأسبوع يتصدر محركات البحث.

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وتابع الجمهور احداث الحلقة الساخنة بشكل حماسي خاصة بعد اشتعال الخلاف بين عثمان وعمه، وواجه في ساحة المعركة وأكد له أنه سينتقم منه لخيانته له ولعائلته وتعاونه مع المغول وبالفعل تمكن من السيطرة عليه، ويتم نقل مُتعلقات خيمة

السيادة لتزين خيمة ابن أرطغرل وتُقدم بالا خاتون لتهنئته، وتحاول سالجان أن تُذكره بقيمة السيادة وأعباء المنصب الجديد.

كما شهدت الحلقة قيام يانيز بمحاولة فاشلة، لإيقاع عثمان بن أرطغرل الذي أصبح سيدًا لقبيلة الكايي بعد غياب دوندار، لكن عثمان يتمكن بذكائه وفطنته من كشف لعبته ونواياه ويتصدى لجميع المحاولات المُستميتة لإيقاع به، كما يتمكن عثمان من الوصول في الوقت المناسب ليُسيطر على غضب زهرة التي كادت أن تفتك بسالجان.

وفي نفس السياق يقوم الأمير يانيز لاسكاريز بالبحث عن صوفيا، ليستغل عثمان الفرصة

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ويطلب منه أن يقوم بتسليمه بالغاي قائد المغول فى مقابل أن يجلب له صوفيا، ويوافق على عرضه.

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ويُعرض المسلسل كل يوم أربع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت سوريا ومصر، على قناة ATV التركية، والمسلسل من بطولة كلا من بوراك أوزجفيت، وميليه أوزدوغان، وإنجين التان دوزياتان، و تورغوت ألب وغيرهم من الفنانين.

ويذكر أن قيامة عثمان مسلسل تاريخي وهو امتداد لسلسلة قيامة أرطغرل الذي شهد أيضًا نجاح جماهيري كبير على المستوى العربي، ويتناول قيامة عثمان كيفية قيام الدولة العثمانية على يد عثمان غازي الأبن الأصغر لأرطغرل، حيث يمضي على خطى والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع أعداء الإسلام من مغول وتتار وصلبيين وغيرهم، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.