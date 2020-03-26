إتهامات لـ إدريس إلبا بالكذب بخصوص إصابته بفيروس كورونا.. وهكذا رد

ميرنا وليد - بيروت - بعد إتهامه بالكذب بخصوص إصابته ب​فيروس كورونا​، وأنه فعل هذا مقابل مبلغ مالي، رد النجم ​إدريس إلبا​ على هذه الشائعات، قائلاً إنه "أجري لي الفحص وتبين أن النتيجة إيجابية وأنني أعاني من مرض فيروس COVID-19. هل يجعلني هذا مميزاً؟ لا أفهم هذا".

وأضاف في مقابلة ضمن حلقة من برنامج Entertainment Tonight: "الفكرة أن شخصاً مثلي يتلقى بدلاً مالياً مقابل القول إنه مصاب بفيروس كورونا أمر غير مقبول على الإطلاق، وخصوصاً في حالة هذا المرض".ّ

وتابع إلبا: "أنا لست سوى إنسان وأريد من الآخرين أن يفهموا أن ما حدث لي أمر طبيعي. لا أشعر بأنني مميز لأنني أجريت فحصاً أظهر إصابتي".

وأشار إلى أنه لا فائدة ترجى من الإدعاء أنه وزوجته صابرينا يعانيان من المرض، لا أفهم حتى أين المنطق في هذا؟".

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