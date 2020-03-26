ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة السورية ​أصالة​ إنتهاء أزمتها النفسية، من خلال الطريقة التي إختارتها لتمضية مرحلة الحجر المنزلي الصحي، كما كشفت أنها ندمت على بعض تصرفاتها في الأونة الأخيرة.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأصالة، سمع فيه صوتها وهي تعرض مشاهد من منزلها.

وقالت أصالة: "هالقعدة بالبيت رتبت بيتي ورتبت حالي من جوا لأنه حالي ما كان مرتب" وأضافت: "كنت كلي ملخبطة ومخربطة وما كنت مبسوطة من كتير أشياء كنت أعملها، كنت مبسوطة من تصرفاتي بوقت من الأوقات بس ما كان عندي وقت صلحني وزبط أوضاعي متل ما لازم لأنه كان بدها عن جد قعدة بالبيت".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تنتهي من أزمتها النفسية وتكشف عن ندمها.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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