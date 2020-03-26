ممثلة شهيرة تنتحر والتحقيقات تكشف السبب

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر محلية في الهند أن الشرطة الهندية لا زالت تحقق في قضية الممثلة الهندية بي بادماجا التي عثر عليها مشنوقة في شقتها بمدينة تشيناي الهندية.
وأفادت تقارير الشرطة بأن الممثلة الهندية البالغة من العمر 23 سنة فقط كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون عليها خصوصا انه لم يعرض عليها أعمال طوال الفترة الماضية.
يذكر ان الممثلة الراحلة كانت قد انفصلت عن زوجها قبل الحادث المأساوي بشهر واحد بسبب خلافات بينهما ولديها منه طقل يبلغ من العمر عامين فقط.
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