جاكسون براون ينضم الى المشاهير المصابين بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - إنضم النجم ​جاكسون براون​ الى لائحة المشاهير المصابين ب​فيروس كورونا​، بعد إدريس إلبا وزوجته، ​توم هانكس​ وزوجته، أولغا كوريلنكو، ليندا لوساردي، وهارفي واينستين.

وصدم براون محبيه بخبر إصابته بالفيروس، بعد أن أجرى فحصا طبياً، وجاءت النتيجة إيجابية.

وقال براون في تصريح صحفي إنه بمجرد شعوره بالسعال وأمراض الحمى، ذهب للمستشفى للإطمئنان على صحته، لتتأكد إصابته بالفيروس.

وتعود إصابة براون إلى إختلاطه بعدد من العاملين في حفل love rocks benefits، الذي أُقيم في مدينة نيويورك الأميركية منذ أسابيع، والذين أُعلن إصابتهم بالفيروس.

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