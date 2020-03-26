أم كلثوم وعمرو دياب ويسرا وغيرهم لم يكملوا تعليمهم رغم نجوميتهم

ميرنا وليد - بيروت - نجد عدداً من الفنانين و​المشاهير​ لم يكملوا تعليمهم، وعلى الرغم من ذلك فقد إستطاعوا أن يحققوا نجاحات كبيرة في عالم الفن و​الشهرة​.

ومن أبرز الفنانين الذين حققوا نجومية وكبيرة، على الرغم من عدم استكمالهم الدراسة:



​أم كلثوم​: حققت نجومية لا يضاهيها أحد، على الرغم من أنها لم تكمل تعليمها بالأساس، واكتفت بالذهاب فقط للكتّاب، وكانت بالكاد تعرف القراءة والكتابة، وسعت لتعليم نفسها بعد أن حصّنت نفسها بمعرفة كبار المثقفين والأدباء في ذلك الوقت.



​عمرو دياب​: درس لفترة بمعهد الموسيقى العربية، إلا أنه لم يكمل تعليمه بالمعهد، وبهذا تصبح الثانوية العامة، هي مؤهله الدراسي، حيث لم يسعى بعد ذلك للدراسة في اي مجال.

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يسرا: بعد نجاحها في الثانوية العامة إتجهت للتمثيل مباشرة، وحققت نجاحاً كبيراً، حيث تعد من أهم نجمات الصف الأول في مصر والعالم العربي.



​علا غانم​: قالت في أحد البرامج أنها لم تحصل على أي شهادة جامعية، وإكتفت فقط بالحصول على الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها اتجهت للدراسة بكلية الفنون التطبيقية، ولكنها لم تكمل دراستها.



​فريد الأطرش​: لم يكمل تعليمه نظراً للظروف المادية الصعبة التي عاشتها أسرته النازحة من جبل الدروز إلى مصر، وترك الدراسة بمدرسة "الخرنفش"، واتجه للعمل بأحد محلات الموسكي، قبل أن يتجه لعالم الفن، من خلال إلتحاقه بمسرح الفنانة بديعة مصابني.



​محمد رمضان​: لم يكمل دراسته بمعهد الفنون المسرحية، حيث تم فصله، نظرا لتكرار غيابه، وبذلك يصبح محمد رمضان حاصلا على شهادة الثانوية العامة فقط، وقد تمكن رمضان من أن يصبح الأعلى أجراً بين نجوم جيله.