ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ للعديد من التعليقات والإنتقادات السلبية، بعد إنتشار فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تستعين فيه بمقطع من أغنية "‫البيت ده طاهر‬‎ خلال وجودها في الحجر المنزلي، للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وظهرت نادين في الفيديو مع إحدى صديقاتها، تفتح لها الباب وتعطس في وجهها، مما يدفعها لترديد أغنية "‫البيت ده طاهر‬‎"، التي تم الإستعانة بها من فيلم "عسكر في المعسكر"، والتي جمعت بين الممثل المصري ​حسن حسني​، والممثلة المصرية الراحلة ​حنان الطويل​.

ورأى البعض أنه ليس من المنطقي، أن تسخر نادين من هذا الفيروس، بهذه الطريقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تتعرّض للإنتقادات بسبب هذا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.