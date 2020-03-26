كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 12:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” مقطع فيديو عبر تطبيق ” تيك توك ” تداوله عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثار الجدل والانتقادات ضدها من جانب المتابعين .
حيث ظهرت نادين نسيب نجيم في مقطع الفيديو وهي تفتح الباب لإحدى صديقاتها والتي بادرت بالعطس في وجهها بمجرد فتح نادين للباب .
لترد نادين نجيم على ذلك بالاستعانة بأغنية ” البيت ده طاهر ” التي كانت في الفيلم المصري ” عسكر في المعسكر ” والتي قامت بترديدها والرقص عليها مع صديقتها .
وهو ما عرض الفنانة اللبنانية إلى عدد من الانتقادات سخريتها من فيروس كورونا بهذا الشكل وسط المخاوف والقلق الذي يعيشه العالم مع تفشي المرض في العديد من البلدان .
فجاءت بعض التعليقات المهاجمة لها مثل : ” يا ثقل دمها لا عاد تستظرف مش ناقصين ” و ” تفاهة ” و ” إيش فيه الناس اتجننت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات ل ” نادين نسيب نجيم ” بسبب سخريتها من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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