شكران مرتجي تكشف عن مرضا تعاني منه تسبب في زيادة وزنها

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 12:52 مساءً - خرجت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” في بث مباشر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للإجابة على اسئلتهم ومحاولة طمأنتهم خاصة بعد ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا .
وخلال البث المباشر لاحظ عددا من المتابعين انتفاخ وجه شكران مرتجي وزيادة وزنها الأمر الذي دفعهم إلى سؤالها عن السبب من وراء ذلك .
لتكشف شكران عن معاناتها من إلتهاب في الأعصاب والذي استدعى تناولها لجرعات من دواء يحتوي على الكورتيزون منذ 7 أشهر بأمر من الطبيب وعليها إتباع العلاج نفسه لمدة 7 أشهر إضافيين .
وأشارت شكران مرتجي إلى إنها لا تتناول الطعام بكميات كبيرة .. كما قامت بعرض الأدوية التي تتناولها أمام المتابعين وعلقت على ذلك قائلة : ” هدول أدويتي بيخلوني أسمن وانصح .. الكورتيزون كارثة ” .
وردا على التعليقات على شكلها قالت إنه لا يزعجها من يقول بإنها ليست جميلة لإنها تعرف أنها كذلك وتثق بنفسها فقالت : ” حتى لو ما كنت حلوة أنا ما بزعل .. بس بعرف حالي إني حلوة ” .
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