سياسي إيراني مهاجما حسن روحاني : ” إذا كُتب علينا أن نموت بـكورونا .. فلنهدم قصر روحاني على رأسه ونموت بشرف “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 12:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ل ” حشمت الله طبرزدي ” الأمين العام للجبهة الديموقراطية الإيرانية وجه من خلاله رسالة إلى الشعب الإيراني بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد .

حيث هاجم حشمت الله طبرزدي الحكومة الإيرانية والرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” متهما إياها بالاستهتار أمام ما يعانيه الشعب الإيراني من الفقر وضعف الإمكانيات لمواجهة انتشار الفيروس في مختلف مدن وأقاليم إيران والذي راح ضحيته الكثيرين .

فقال طبرزدي في رسالته : ” إذا كُتب علينا أن نموت بفيروس كورونا في بيوتنا فعلينا أن نتحرك جميعا إلى قصر روحاني ونهدمه على رأسه ونموت بشرف أفضل من أن نموت بفيروس كورونا لأن النظام برمته هو المسئول الأول عن انتشار فيروس كورونا في إيران ” .

وتفاعل العديد من النشطاء الإيرانيين على مقطع الفيديو مؤيدين دعوة الأمين العام للجبهة الديموقراطية والذين اتهموا الحكومة الإيرانية بانشغالها بدعم المنظمات والجماعات المتطرفة بسوريا وحزب الله في لبنان والحوثيين باليمن وصرف المليارات في سبيل ذلك دون النظر إلى المستضعفين من أبناء الشعب الإيراني الذين يفتقرون لأدنى الخدمات الصحية لتصدي الأوبئة .