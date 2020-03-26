دراسة.. أعلى 3 لاعبين ومدربين دخلاً في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، عن دراستها السنوية التي تقوم بها على أساس سنوي منذ عام 1999، بشأن أعلى اللاعبين والمدربين دخلاً في العالم في الوقت الحالي.

وفي النسخة 22 من هذه الدراسة المتعلقة بمداخيل نجوم اللعبة، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التربع على عرش الأعلى دخلاً في عالم كرة القدم.

وتشمل الدراسة مداخيل اللاعبين، والمدربين، السنوية اعتماداً على حساب الرواتب، والمكافآت، وعائدات الإعلانات.

وجاء نجم برشلونة ليونيل ميسي، على رأس قائمة الأعلى دخلاً في عالم كرة القدم، بدخل سنوي قدر بـ131 مليون يورو، بزيادة نحو مليون يورو عن العام الماضي.

وفي المركز الثاني، جاء غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بدخل سنوي يبلغ 118 مليون يورو، بزيادة قدرها 5 ملايين يورو عن العام الماضي.

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واحتل البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، المركز الثالث، بدخل سنوي قدره 95 مليون يورو، بزيادة قدرها 4.5 مليون يورو عن العام الماضي.

أما بالنسبة للمدربين، فواصل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني التربع على عرش أعلى المدربين دخلاً في العالم بـ40.5 مليون يورو، رغم أن مداخيله السنوية عرفت انخفاضاً بنصف مليون يورو عن العام الماضي.

وارتقى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى المركز الثاني في القائمة، بعد توليه الإدارة الفنية لإنتر ميلان في الصيف الماضي، بمداخيل بلغت 30 مليون يورو، بزيادة قياسية في مداخيله وصلت إلى 19.7 مليون يورو عن العام الماضي،

وتراجع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا للمركز الثاني، بـ 27.5 مليون سنوياً، رغم أن مداخيله عرفت زيادة قدرها 3.5 مليون يورو.