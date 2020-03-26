مارادونا يؤازر حارس الأرجنتين السابق غاتي المصاب بكورونا

متابعة بتجــــــــرد: أعرب دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، عن مساندته لمواطنه الحارس السابق هوجو أورلاندو غاتي، الذي تم إيداعه بالمستشفى في مدريد، الثلاثاء، لإصابته بفيروس كورونا.

وكتب مارادونا على حسابه بموقع (إنستغرام): «كن قوياً.. عائلتك في انتظارك»، وأرفق مارادونا مع التغريدة صورة تجمعه مع الحارس السابق.

ولعب مارادونا وغاتي لنادي بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين، ودخل الحارس السابق (75 عاماً) المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلن ابنه لوكاس.

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ويعد غاتي من أفضل الحراس في تاريخ الأرجنتين، ويحمل مع أوبالدو فيول الرقم القياسي في أكثر التصديات لركلات الترجيح في الأرجنتين.

وشارك في 18 مباراة مع منتخب الأرجنتين، واعتزل وهو في سن الرابعة والأربعين.

ويشارك منذ سنوات كمعلق برامج رياضية في مدريد.