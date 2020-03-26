متابعة بتجــــــــرد: في بثٍ مباشر على تطبيق إنستغرام، أطلّ فضل شاكر على حساب إبنه الفنان محمد شاكر للغناء، وكأنه يحيي حفلاً غنائياً من الحجر المنزلي في زمن كورونا.
وفي حين تداول روّاد الإنترنت مقتطفات من غناء فضل شاكر في البث المباشر، إنتشر تسجيل صوتي لفضل شاكر قيل إنّه من الجلسة عينها وجّه فيها رسالة بالصوت يقول فيها:
“كل الناس بتعرف اني مش عامل شي، صرلي 7 سنين قاعد هون، أنا الإعلام اللبناني جرّمني، ما عامل شي ربي يشهد عليي”.
وأضاف فضل شاكر “بس بدي اطلب من هالسياسيين بلبنان انو خلص بيكفّي تعبنا، أقرّوا العفو العام حرام ريّحوا هالأمهات اللي تبهدلت بالطرقات”.
كانت هذه تفاصيل خبر فضل شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في زمن كورونا: الإعلام جرّمني وأطالب بالعفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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