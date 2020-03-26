مايلي سايرس: “كورونا” أعطى البيئة “بعض الراحة”

متابعة بتجــــــــرد: تعتقد نجمة البوب الأمريكية الشهيرة، مايلي سايرس، أن وباء فيروس كورونا المستجد، له تأثير إيجابي على البيئة، لأن قيام الأشخاص بعزل أنفسهم، يعني وجود عدد أقل من السيارات على الطرق.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الخميس، بأن المغنية الشابة تعتقد أنه مع اضطرار ملايين الأشخاص حول العالم إلى عزل أنفسهم لتجنب الإصابة بالفيروس الجديد الذي يصيب الجهاز التنفسي، فإن الكوكب يحصل على «بعض الراحة» فيما يتعلق بتغير المناخ.

وأضافت سايرس (27 عاماً): حالياً، يوجد عدد أقل من السيارات على الطرق، كما أن هناك عدداً أقل من المصانع التي تتقيأ على جمال الطبيعة كل يوم.

وقالت: أعلم أن بعضنا قد شاهد مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخراً، والتي تظهر فيها السماء بلون أزرق أكثر وضوحاً، والدلافين التي ،لم نكن نراها من قبل، وهي تسبح في المياه.

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ويُشار إلى أن سايرس متحمسة لشؤون الحفاظ على البيئة، وتقول: إن نشاطها البيئي كان قد بدأ عندما فقدت منزلها بسبب الحرائق المدمرة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في أواخر عام 2018

يُذكر أن النجمة الشابة كانت دعت في وقت سابق من الشهر الجاري على موقع إنستغرام، الذي لديها عليه 105 ملايين متابع، إلى التعاطف والتراحم، في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض )كوفيد-19(

وفي رسالة وجهتها للأمريكيين على موقع التواصل الاجتماعي، حثت سايرس على عدم تخزين الطعام في ظل أزمة كورونا الحالية، محذرة من أنه «كلما زاد تخزيننا لاحتياجاتنا، صارت الضروريات أكثر ندرة وكلفة»، مضيفة أن هذا هو وقت رائع للتحلي بضبط النفس.. فمن الصعب للغاية اتخاذ قرارات ذكية أثناء الشعور بالذعر.