تامر حسني يُغيّر غلاف صفحته بسبب كورونا: “الصورة دي عمرنا ما ننساها”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم المصري تامر حسني عبر صفحته على “فيسبوك” صورة لغلاف صفحته، وجه من خلالها الشكر لكل الأطباء والممرضين، وكل من يساهم في حل أزمة فيروس كورونا.

وكتب: “أطباء وممرضين وكل من يساعدهم، هفضل أدعيلكم طول عمري.. أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها”.

وتابع: “والناس دي لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خاص، اللهم احفظهم واحميهم واحفظ أهاليهم، ورغم أني بكتب الكلام ده من أول يوم، هفضل أكتبه كل شويه، ولكل الأطباء والممرضين أنا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وماديتوش تعظيم سلام”.

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من ناحية أخرى، أعلن تامر حسني عن إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري آذار (مارس) الجاري ونيسان (أبريل) المقبل‎.‎

وكتب على كل حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: “حرصاً على السلامة العامة للمجتمع، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات ‏والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصاً على مصلحة الناس‎”.