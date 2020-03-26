أصالة تعلن نهاية أزمتها النفسية: “رتبت بيتي ورتبت حالي”

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة السورية أصالة لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وسمع فيه صوتها وهي تعرض مشاهد من منزلها وتشير إلى الطريقة التي اختارتها لتمضية مرحلة الحجر المنزلي الصحي.

وقالت: “هالقعدة بالبيت رتبت بيتي ورتبت حالي من جوا لأنه حالي ما كان مرتب” وأضافت: “كنت كلي ملخبطة ومخربطة وما كنت مبسوطة من كتير أشياء كنت أعملها، كنت مبسوطة من تصرفاتي بوقت من الأوقات بس ما كان عندي وقت صلحني وزبط أوضاعي متل ما لازم لأنه كان بدها عن جد قعدة بالبيت”.

ويشار إلى أنها نشرت على حسابها على “إنستغرام” رسالة توعية وجهتها لمتابعيها وكتبت: “الله يحفظكم ويحفظ حبايبكم. بدنا نمرق من هالخنقة ولازم نلتزم ببيوتنا وبدّنا بكره أحلى لولادنا وأهلنا وأصحابنا. وخلّوا الوقت بالبيت ممتع، مُفيد وخفيف. اعملوا خطّة للصبح وخصّصوا لو ساعه بسّ كلّ مسا تقعدوا مع حالكم. شغلوا أغاني أو اقروا كتاب أو ماتفكّروا بولا شي ولا تسمعوا شي. نحنا محتاجين صيانة، محتاجين نقعد ببيوتنا مو بسّ مشان الحياة تكمّل، كمان لأنّنا مرّات بنفكّر إنّه البيت لننطلق منّه بسّ. والحقيقة البيت هوّه الملجأ والأساس. ازرعوا بهالأيّام الصّعبة ذكريات لطيفة ولازم كمان نعيش هالأيّام رغمّ صعوبتها بأقلّ ملل وضيق ونعرف إنّه مرّات المحنة منحة”.