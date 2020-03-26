كيف تقضي سميرة سعيد وقتها في الحجر المنزلي؟

بعد ان اعلنت معظم الدول التي طالها فيروس كورونا التعبئة العامة وحظر تجول جزئي، حيث طلبت الحكومات من المواطنين البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم وللحد من انتشار الوباء.

فكيف تقضي النجمة سميرة سعيد وقتها في الحجر المنزلي خاصة بعد الغاء جميع الفعاليات الفنية والرياضية والاجتماعية في كل أنحاء العالم؟

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أكدت “سعيد” الى أنها تقوم بمشاهدة نشرات الاخبار بشكل مستمر، مشاهدة الأفلام السينمائية أيضاً، وختمت مبتسمة “وتناول الطعام”.

من جهة أخرى، اطلقت سميرة سعيد منذ يومين أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “واقع مجنون” كلمات بهاء الدين محمد، الحان اشرف سالم، توزيع محمد عرام. الأغنية مصرية، مناسبة للظروف الراهنة التي تمر بها البشرية بشكل عام وتتحدث عن واقع الحياة والظروف الصعبة التي يمر بها الناس.

وعن الألبوم الجديد، أكدت “سعيد” أنه أصبح جاهزاً ولكن الوقت ليس مناسباً لطرحه خاصة انها لا تعلم “الدنيا رايحة فين” ولان طرح الالبوم “عاوز روقان”.