ماريا كاري وبيلي إيليش تقودان حفلاً خيريًا خاصًا بكورونا

Mar 26, 2020
أعلن تلفزيون فوكس إن ماريا كاري وبيلي إيليش وتيم ماكجرو سيكونون من أهم الأسماء التي ستشارك في حفل خيري يوم الأحد، حيث سيعزفون الموسيقى من بيوتهم لجمع الأموال بهدف مكافحة فيروس كورونا.
الحفل الذي ستكون مدته ساعة واحدة سيقدمه النجم إلتون جون وسيبث على محطتي فوكس وآي هارت الإذاعيتين. وسيكون هذا أول حفل على مستوى البلاد يستغل نفوذ المشاهير لمساعدة من تأثروا بسبب المرض.
يتضمن الحفل أيضًا عروضًا غنائية من أليشيا كيز وفريق باكستريت بويز وبيلي جو أرمسترونج مغني فريق جرين داي. وسيصور جميع الموسيقيين أنفسهم من منازلهم بهواتفهم المحمولة.
ويهدف الحفل إلى توجيه تحية إلى العاملين في قطاع الصحة والذين يتصدرون خط المواجهة لمحاربة الوباء الذي استنزف المستشفيات. كما يشجع المشاهدين على التبرع لمنظمتين خيريتين هما ”فيدينج أميركا“ و مؤسسة ”فيرست ريسبوندرز شيلدرن” رويترز.
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