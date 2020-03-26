ورد الخال تُوضِح مفهومها للفن بدلالاتٍ لغوية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: تعمّقت الممثلة ورد الخال بالتعبير عن مفهومها للفن عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" حيث تستخدم تعبيرها بتوقيع "وردراما". وكتبت بتوصيفها الخاص: "الفن مرض جميل... لا يُعدي... قاتل... لكنه لا يُميت".

وأضافت بجملٍ قصيرة طوّعت فيها استخدام كلمة تمثيل المتباينة المعاني: "في ناس بيحبوك لأنك ممثل، وفي ناس ما بيحبوك لأنك بتمثل. وفي ناس بيمثلوك لأنن بيحبوك، وفي ناس بيمثلوا انن بيحبوك.. وفي ناس ما بيمثلوا وبيحبوك". وتابعت: "بس ما تصدقني بكون عم كذّب، مش عم مثّل". ما يعني أن التمثيل يجب أن يجسِّد الحقيقة أمام المشاهد.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.