هاني شاكر يرغب بديو غنائي مع نجوى كرم

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""الخليج 365"" من بيروت: كشف نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر عن رغبته بأنبديو غنائي يجمعه بالفنانة اللبنانية نجوى كرم مبدياً إعجابه بصوتها الذي اعتبره من أفضل الأصوات العربية.

وذلك رداً على سؤال حول آخر تطورات الديو الغنائي الذي كان من المفترض أن يجمعه بها. حيث أجاب: "نجوى من أهم وأفضل الأصوات العربية، التي لا يختلف على تميّزها إثنان، وفكرة الديو وُلدت بمحض الصدفة، بحيث يرغب كلانا بالغناء بعضنا. ولقد تواصلنا واتفقنا على تقديم ديو غنائي، لكن حتى الآن لم يطرأ أي جديد في ما يتعلق بموضوع الأغنية، والسبب أننا لم نجد بعد نصاً غنائياً قادراً على جمع صوتي مع صوتها. فهذا ليس سهلاً، خاصةً أنه لكلٍ منا لونه الغنائي الخاص، وأنا أتمنى أن نقدّم الديو معاً، لأنني أرغب بأن يكون في أرشيفي أغنية تجمعني بـ"كرم."



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