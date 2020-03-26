"على الغدير" جديد حسين الجسمي

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""الخليج 365"" من بيروت: يتعاون الفنان حسين الجسمي مع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن "البدر" في عملٍ غنائي جديد بعنوان "على الغدير". وهي قصيدة من مليئة بالإحساس والعاطفة، قام بتلحينها "راكان" ووزّع موسيقاها المايسترو عصام الشرايطي، ونفذّ المكس والماستر المهندس جاسم محمد. ويقول في مطلعها:

علي الغدير كانت سما

ويرمي الضما وجهي عليه

علي الغدير وجهي وسما

لين ارتمي وجهك عليه

علي الغدير وجهي ووجهك والسما

وجهي ووجهك والسما

من يسبق ويملى يديه

يشرب ملامح صاحبه...

الجدير ذكره أن "على الغدير" عمل متكامل طربي، تم طرحه من خلال القناة الرسمية الخاصة لحسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمناً كلمات القصيدة المغناة ضمن تصميم ومونتاج مميّز، الى جانب طرحه عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة. فيما يلي رابط أغنية "على الغدير":

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